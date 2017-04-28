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Происшествия 28.04.2017 17:25

Россиянин Уелданов осужден в Азербайджане на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков

Гражданин России Марат Уелданов приговорен в Азербайджане к 8 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Приговор россиянину вынесен в пятницу Бакинским судом по тяжким преступлениям, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде.

Согласно решению суда, М.Уелданов признан виновным по статье 234.4.3 УК Азербайджана.

Российский гражданин М.Уелданов был задержан в Баку 28 июля 2016 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Впоследствии армянская пресса и проармянские российские СМИ со ссылкой на сестру М.Уелданова Марианну Мирзоян распространили информацию о том, что российский гражданин был задержан, якобы, из-за принадлежности к армянской национальности. По словам его сестры, Марат взял фамилию своей жены.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯНИН, НАРКОТИКИ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]