Глава МИД Китая призывает добиться возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова

Глава МИД КНР Ван И призвал в пятницу добиться возобновления многосторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"В том, что касается формата переговоров, то сейчас о нем еще рано говорить. Сейчас фокус должен быть на том, чтобы добиться их возобновления", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

"Это могут быть, двусторонние, трехсторонние, многосторонние переговоры. Но в итоге мы надеемся, что удастся вернуться именно к шестистороннему формату, так как в нем задействованы те шесть сторон, которые имеют прямое отношение к проблеме Корейского полуострова", - добавил китайский министр.