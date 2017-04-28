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Дальнее зарубежье 28.04.2017 20:03

Глава МИД Китая призывает добиться возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова

Глава МИД КНР Ван И призвал в пятницу добиться возобновления многосторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"В том, что касается формата переговоров, то сейчас о нем еще рано говорить. Сейчас фокус должен быть на том, чтобы добиться их возобновления", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

"Это могут быть, двусторонние, трехсторонние, многосторонние переговоры. Но в итоге мы надеемся, что удастся вернуться именно к шестистороннему формату, так как в нем задействованы те шесть сторон, которые имеют прямое отношение к проблеме Корейского полуострова", - добавил китайский министр.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]