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Бизнес и законодательство 28.04.2017 17:53

Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан

Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«В ходе азербайджанской экспортной миссии в Казахстан была достигнута предварительная договоренность об экспорте в эту страну лимонада, фруктов и нафталанской мази. Кроме того, получен заказ на экспорт 5 тонн промышленной краски», - говорится в сообщении.

Казахстанские компании также проявили интерес к азербайджанскому вину, спиртным напиткам, фруктам и овощам, стройматериалам.

В миссию вошли представители 19 азербайджанских компаний.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МИССИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]