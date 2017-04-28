Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«В ходе азербайджанской экспортной миссии в Казахстан была достигнута предварительная договоренность об экспорте в эту страну лимонада, фруктов и нафталанской мази. Кроме того, получен заказ на экспорт 5 тонн промышленной краски», - говорится в сообщении.

Казахстанские компании также проявили интерес к азербайджанскому вину, спиртным напиткам, фруктам и овощам, стройматериалам.

В миссию вошли представители 19 азербайджанских компаний.

А.Ахундов