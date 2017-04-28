Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN

В Азербайджане будет создан электронный реестр юридических и физических лиц, занимающихся жилищным строительством, сообщает сайт главы государства.
Создание предусмотрено указом президента Азербайджан о дополнительных мерах по усилению надзора с целью предотвращения неоформленных трудовых отношений в сфере строительства, подписанным в пятницу.
Указом предусмотрено создание Центра мониторинга трудовых отношений при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям («ASAN xidmet»).
Центр будет осуществлять мониторинги с целью предотвращения неофициальных трудовых отношений в сфере строительства и усиления надзора.
В связи с этим, Центр будет устанавливать камеры на строительных объектах и осуществлять наблюдение за процессом работ. В полномочия Центра также входит также создание аналитической системы распознавания работников и управления этой системой.
В случае возникновения у Центра подозрений в использовании неоформленных работников на объекты строительства будут направляться выездные мониторинговые группы.
Места установления камер и технические параметры по ним будет определять «ASAN xidmet».
Для исполнения этого указа штат «ASAN xidmet» будет увеличен на 50 единиц. Взамен будет сокращен штат Службы Государственной трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Р.Бабаев
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