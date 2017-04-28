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28.04.2017 18:24

Тиллерсон назвал реальной угрозу нападения Пхеньяна на Сеул и Токио

Угроза нападения КНДР на Японию и Южную Корею реальна, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Угроза ядерного нападения на Сеул и Токио реальна", - заявил он в ходе заседания СБ ООН по КНДР.

"Это вопрос времени, когда они будут иметь возможность нанести удар по США", - добавил Р.Тиллерсон.

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Тэги: ООН, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]