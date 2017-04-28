Тиллерсон назвал реальной угрозу нападения Пхеньяна на Сеул и Токио

Угроза нападения КНДР на Японию и Южную Корею реальна, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Угроза ядерного нападения на Сеул и Токио реальна", - заявил он в ходе заседания СБ ООН по КНДР.

"Это вопрос времени, когда они будут иметь возможность нанести удар по США", - добавил Р.Тиллерсон.