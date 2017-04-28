28-летний выходец из России, арестованный по подозрению в нападении на автобус дортмундской футбольной команды "Боруссия", заявил о непричастности к преступлению, сообщает в пятницу немецкий журнал "Шпигель".
"Я не совершал этого поступка", - приводит издание слова подозреваемого.
Адвокат арестованного Рейнхард Треймер заявил, что у следствия недостаточно доказательств, которые указывали бы на вину подзащитного.
11 апреля три взрывных устройства сработали вблизи автобуса футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд). Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Боруссии" с "Монако" в Дортмунде. В результате взрыва получил ранения защитник "Боруссии" Марк Бартра.
По подозрению в совершении нападения был арестован выходец из России, которому были предъявлены обвинения в попытке убийства, нанесении тяжких телесных повреждений и совершении взрыва. Он имеет гражданство РФ и Германии.
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