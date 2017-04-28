Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 12° 22° 1 Май 14° 23° 2 Май 15° 25°

Дальнее зарубежье 28.04.2017 20:17

Подозреваемый в нападении на автобус дортмундской "Боруссии" отрицает вину - СМИ

28-летний выходец из России, арестованный по подозрению в нападении на автобус дортмундской футбольной команды "Боруссия", заявил о непричастности к преступлению, сообщает в пятницу немецкий журнал "Шпигель".

"Я не совершал этого поступка", - приводит издание слова подозреваемого.

Адвокат арестованного Рейнхард Треймер заявил, что у следствия недостаточно доказательств, которые указывали бы на вину подзащитного.

11 апреля три взрывных устройства сработали вблизи автобуса футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд). Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Боруссии" с "Монако" в Дортмунде. В результате взрыва получил ранения защитник "Боруссии" Марк Бартра.

По подозрению в совершении нападения был арестован выходец из России, которому были предъявлены обвинения в попытке убийства, нанесении тяжких телесных повреждений и совершении взрыва. Он имеет гражданство РФ и Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАПАДЕНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ВИНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]