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Дальнее зарубежье 28.04.2017 18:33

Тиллерсон призвал членов СБ ООН усилить давление на Пхеньян для его отказа от ядерной и ракетной программ

США призвали страны-члены СБ ООН оказать дипломатическое давление на КНДР с тем, чтобы она отказалась от ядерной и ракетной программ.

"Настало время дополнительного давления", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в пятницу на министерской встрече СБ ООН по КНДР.

Он призвал государства-члены СБ ООН "действовать", а также "увеличить дипломатическое давление на Северную Корею".

Вместе с тем, как подчеркнул Р.Тиллерсон, целью США не является смена режима в КНДР, речь идет исключительно о денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, СЕВКОРЕЯ, ООН, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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