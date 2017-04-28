Тиллерсон призвал членов СБ ООН усилить давление на Пхеньян для его отказа от ядерной и ракетной программ

США призвали страны-члены СБ ООН оказать дипломатическое давление на КНДР с тем, чтобы она отказалась от ядерной и ракетной программ.

"Настало время дополнительного давления", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в пятницу на министерской встрече СБ ООН по КНДР.

Он призвал государства-члены СБ ООН "действовать", а также "увеличить дипломатическое давление на Северную Корею".

Вместе с тем, как подчеркнул Р.Тиллерсон, целью США не является смена режима в КНДР, речь идет исключительно о денуклеаризации Корейского полуострова.