Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 12° 22° 1 Май 14° 23° 2 Май 15° 25°

Дальнее зарубежье 28.04.2017 20:34

США предпочитают решать северокорейскую проблему дипломатически, но готовы и к любым другим вариантам - Тиллерсон

Власти США предпочитают решать северокорейскую проблему при помощи дипломатических инструментов, однако готовы и к любым другим вариантам, заявил в пятницу глава госдепа США Рекс Тиллерсон.

"Мы считаем намного более предпочтительным вариант с решением, достигнутым путем переговоров", - сказал он на заседании СБ ООН.

Госсекретарь США отметил, что "все возможные пути решения должны оставаться на рассмотрении".

Он предупредил, что США, если это потребуется, будет готовы защищать от агрессии как свою территорию, так и своих союзников.

По его словам, для начала переговоров с КНДР эта страна должна принять меры, которые бы развеяли опасения мирового сообщества по поводу ее ядерной и ракетной программ.

"США будут готовы возобновить отправку помощи КНДР, когда эта страна начнет сворачивать программу по разработке ядерного оружия и ракет", - добавил Р.Тиллерсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ПЛАНЫ


Похожие новости


Тиллерсон назвал реальной угрозу нападения Пхеньяна на Сеул и Токио Вашингтон стремится к прямым переговорам с КНДР для урегулирования ее ядерной проблемы - Тиллерсон Абэ и Трамп в телефонной беседе заявили о необходимости требовать от КНДР сдержанности и отказа от провокаций Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении Северной Кореи - Тиллерсон СМИ: Трамп, возможно, считает, что Ким Чен Ын и Ким Чен Ир - один и тот же человек Трамп не намерен раскрывать свои намерения в отношении КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]