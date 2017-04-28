США предпочитают решать северокорейскую проблему дипломатически, но готовы и к любым другим вариантам - Тиллерсон

Власти США предпочитают решать северокорейскую проблему при помощи дипломатических инструментов, однако готовы и к любым другим вариантам, заявил в пятницу глава госдепа США Рекс Тиллерсон.
"Мы считаем намного более предпочтительным вариант с решением, достигнутым путем переговоров", - сказал он на заседании СБ ООН.
Госсекретарь США отметил, что "все возможные пути решения должны оставаться на рассмотрении".
Он предупредил, что США, если это потребуется, будет готовы защищать от агрессии как свою территорию, так и своих союзников.
По его словам, для начала переговоров с КНДР эта страна должна принять меры, которые бы развеяли опасения мирового сообщества по поводу ее ядерной и ракетной программ.
"США будут готовы возобновить отправку помощи КНДР, когда эта страна начнет сворачивать программу по разработке ядерного оружия и ракет", - добавил Р.Тиллерсон.
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