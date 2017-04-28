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СНГ 28.04.2017 20:50

Причина гибели тюленей на Каспии, возможно, станет известна в середине мая

Результаты исследования тканей мертвых тюленей, обнаруженных в прикаспийской Мангистауской области Казахстана, будут готовы к 15 мая, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" замруководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Куангали Ашахов.

Он напомнил, что исследования проводят сотрудники научного института гидробиологии и вирусологии из Алматы.

"На побережье Баутинской бухты Каспийского моря на участке в 18-20 км береговой линии в Мангистауской области было собрано 243 мертвых тюленя разного возраста, от двух-, трехмесячных детенышей до пятилетних. У шести особей взяты пробы тканей, внутренностей морских животных", - сказал он.

Вместе с тем К.Ашанов напомнил, что пробы почвы и воды, взятые мангистаускими экологами, соответствуют нормам.

"Так что пока мы не знаем, отчего погибли тюлени. Но знаю, что на Апшеронском полуострове в Азербайджане также выносило мертвых тюленей. Может, был грипп, от старости... Возможно, тюлени погибли еще зимой: некоторые туши были без кожи, в темных пятнах. Все они сожжены на полигоне", - сказал К.Ашахов.

В мероприятиях по поиску туш мертвых тюленей все это время занимались два отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, всего 13 человек, а также сотрудники коммунального предприятия Тупкараганского района "Каспий" со спецтехникой.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЮЛЕНИ, ГИБЕЛЬ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]