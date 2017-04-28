Делегация из 107 человек из Иордании примет участие в Исламиаде в Баку

Иорданская спортивная делегация из 107 человек примет участие в IV Играх Исламской солидарности в Баку, было отмечено на встрече посла Азербайджана в Аммане Сабира Агабекова с министром иностранных дел и вопросов диаспоры Иордании Айманом ас-Сафади.

«На IV Играх Исламской солидарности, которые пройдут 12-22 мая в Баку, Иордания будет представлена спортивной делегацией из 107 человек», - сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Аммане.

Также на встрече было отмечено, что в начале мая Баку для участия в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу посетят принцесса Дана Фирас и председатель комитета муниципалитета Большого Аммана Юсиф аш-Шаварибе. В мае также ожидается визит в Азербайджан председателя Палаты представителей парламента Иордании А. ат-Тарауне.

На встрече было отмечено успешное развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Амманом. А.ас-Сафади подчеркнул важность развития экономических связей до уровня политических отношений.

Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, С.Агабеков выразил благодарность иорданской стороне за поддержку справедливой позиции официального Баку в вопросе урегулирования проблемы.

Более 3 тыс. спортсменов из 57 стран примут участие в IV Играх Исламской солидарности в Баку, в которых будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта.

Р.Бабаев