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СНГ 28.04.2017 21:03

Россия на заседании СБ ООН призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программы

Пхеньян должен отказаться от развития ракетной и ядерной программ, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Призываем северокорейские власти свернуть свои запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ", - сказал Г.Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР.

Он также отметил, что ракетно-ядерная активность КНДР в последние полтора года приобрела опережающую динамику.

"Хорошо понимаем чувства наших соседей, когда очередная ракета без предупреждения стартует с северокорейской территории, подвергая несоразмерным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни обычных граждан", - сказал замминистра.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, АТОМ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]