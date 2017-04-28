Россия на заседании СБ ООН призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программы

Пхеньян должен отказаться от развития ракетной и ядерной программ, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Призываем северокорейские власти свернуть свои запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ", - сказал Г.Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР.

Он также отметил, что ракетно-ядерная активность КНДР в последние полтора года приобрела опережающую динамику.

"Хорошо понимаем чувства наших соседей, когда очередная ракета без предупреждения стартует с северокорейской территории, подвергая несоразмерным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни обычных граждан", - сказал замминистра.