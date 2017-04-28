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Дальнее зарубежье 28.04.2017 21:20

Развертывание систем ПРО THAAD в Южной Корее направлено исключительно на защиту от КНДР - глава южнокорейского МИД

Глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се заверил в пятницу, что размещение в его стране американских систем ПРО THAAD нацелено исключительно на защиту от КНДР.

"Это мера исключительно оборонительного характера. Она не нацелена против кого бы то ни было, кроме КНДР", - заявил он на заседании СБ ООН.

Ранее в пятницу глава МИД Китая Ван И выступил с возражениями против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории.

"Китай решительно против развертывания систем ПРО THAAD. Это серьезная угроза безопасности Китая и других стран региона", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

"Это наносит ущерб сотрудничеству и доверию сторон, и это также идет вразрез с денуклеаризацией и поддержанием долгосрочной стабильности", - добавил Ван И.

Со своей стороны, замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов отметил в СБ ООН, что "дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом - в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО - решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны THAAD".

"Призываем еще раз как США, так и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а других регионалов - не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям", - подчеркнул российский дипломат.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ПРО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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