Развертывание систем ПРО THAAD в Южной Корее направлено исключительно на защиту от КНДР - глава южнокорейского МИД

Глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се заверил в пятницу, что размещение в его стране американских систем ПРО THAAD нацелено исключительно на защиту от КНДР.
"Это мера исключительно оборонительного характера. Она не нацелена против кого бы то ни было, кроме КНДР", - заявил он на заседании СБ ООН.
Ранее в пятницу глава МИД Китая Ван И выступил с возражениями против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории.
"Китай решительно против развертывания систем ПРО THAAD. Это серьезная угроза безопасности Китая и других стран региона", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.
"Это наносит ущерб сотрудничеству и доверию сторон, и это также идет вразрез с денуклеаризацией и поддержанием долгосрочной стабильности", - добавил Ван И.
Со своей стороны, замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов отметил в СБ ООН, что "дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом - в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО - решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны THAAD".
"Призываем еще раз как США, так и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а других регионалов - не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям", - подчеркнул российский дипломат.
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