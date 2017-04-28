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Дальнее зарубежье 28.04.2017 21:58

КНДР сейчас не настроена на отказ от ядерной программы - глава МИД Южной Кореи

Власти КНДР в настоящее время не нацелены на то, чтобы отказываться от ядерной программы, заявил в пятницу глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се.

"Их целью является то, чтобы их признали ядерной державой", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном северокорейской проблеме.

В связи с этим министр призвал "не проводить с КНДР диалог исключительно ради самого процесса диалога".

"Целью должно быть полное и необратимое закрытие северокорейской ядерной программы", - добавил Юн Бен Се.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]