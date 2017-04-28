КНДР сейчас не настроена на отказ от ядерной программы - глава МИД Южной Кореи

Власти КНДР в настоящее время не нацелены на то, чтобы отказываться от ядерной программы, заявил в пятницу глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се.

"Их целью является то, чтобы их признали ядерной державой", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном северокорейской проблеме.

В связи с этим министр призвал "не проводить с КНДР диалог исключительно ради самого процесса диалога".

"Целью должно быть полное и необратимое закрытие северокорейской ядерной программы", - добавил Юн Бен Се.