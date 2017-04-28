Макрон будет сильным лидером, если станет президентом Франции, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу выразила надежду на то, что лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон станет президентом Франции по итогам второго тура выборов.

"Я абсолютно уверена в том, что Э.Макрон будет сильным лидером, если его изберут (в ходе выборов - ИФ). И я надеюсь, что он будет избран", - заявила германский канцлер в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

При этом А.Меркель подчеркнула, что ценит дружеские взаимоотношения между Францией и Германией, которые "идут на пользу как обеим сторонам, так и Евросоюзу в целом".

В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур, который состоится 7 мая, прошли глава "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед" Э.Макрон.