Ракета КНДР взорвалась в воздухе, не долетев до моря, заявляют в США

Запущенная КНДР ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря, передает телеканал CNN со ссылкой на американского официального представителя.

"Северная Корея запустила ракету, которая взорвалась в воздухе. Она не достигла Японского моря", - говорится в сообщении.

По оценкам вооруженных сил США, основная часть ракеты приземлилась приблизительно в 35 километрах от авиабазы Пукчанг (Pukchang), отмечает телеканал.

"Это была, вероятно, баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-17, запущенная с мобильной стартовой площадки", - уточняется в сообщении.

По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

Государственное телевидение Северной Кореи пока не сообщало о пуске, подчеркивает CNN.