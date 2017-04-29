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Дальнее зарубежье 29.04.2017 09:20

Трамп: запустив ракету, КНДР проигнорировала волю Китая

КНДР проигнорировала волю Китай, осуществив очередное испытание ракеты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея проигнорировала волю Китая и его высокоуважаемого главы, когда запустила сегодня ракету, хотя и безуспешно", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

В апреле председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин посетил Вашингтон. После этого визита американские официальные лица неоднократно заявляли, что в ходе переговоров удалось достичь понимания, как необходимо действовать в отношении КНДР.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]