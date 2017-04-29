Трамп: запустив ракету, КНДР проигнорировала волю Китая

КНДР проигнорировала волю Китай, осуществив очередное испытание ракеты, заявил президент США Дональд Трамп.
"Северная Корея проигнорировала волю Китая и его высокоуважаемого главы, когда запустила сегодня ракету, хотя и безуспешно", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.
В апреле председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин посетил Вашингтон. После этого визита американские официальные лица неоднократно заявляли, что в ходе переговоров удалось достичь понимания, как необходимо действовать в отношении КНДР.
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