Трамп: запустив ракету, КНДР проигнорировала волю Китая

КНДР проигнорировала волю Китай, осуществив очередное испытание ракеты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея проигнорировала волю Китая и его высокоуважаемого главы, когда запустила сегодня ракету, хотя и безуспешно", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

В апреле председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин посетил Вашингтон. После этого визита американские официальные лица неоднократно заявляли, что в ходе переговоров удалось достичь понимания, как необходимо действовать в отношении КНДР.