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Дальнее зарубежье 29.04.2017 11:53

В Бразилии прошла первая за более чем 20 лет всеобщая забастовка

Несколько миллионов человек вышли на улицы Бразилии на первую за более чем два десятилетия всеобщую забастовку, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Это станет самой масштабной забастовкой в истории Бразилии", - приводит Би-би-си слова главы профсоюзной группы Паулу Перейры да Силвы.

В забастовке приняли участие, в частности, работники общественного транспорта, сотрудники частных компаний, банкиры и учителя.

Протестующие выступают против предложенных президентом страны Мишелом Темером пенсионных реформ. По мнению бразильского лидера, такие изменения необходимы, чтобы преодолеть экономический кризис.

По данным Би-би-си, демонстрации проходят по всей стране. При этом организаторы забастовок утверждают, что они намерены акцентировать внимание на проведении протестов именно в крупных городах.

Информации о пострадавших в ходе забастовок пока нет.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЗАБАСТОВКА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]