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Дальнее зарубежье 29.04.2017 11:12

Не менее 40 человек убиты в результате столкновений между боевиками близ Дамаска, 70 ранены

По меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений между террористами близ Дамаска, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные правозащитников.

Еще 70 человек получили ранения.

Как отмечается, в боях участвовали, с одной стороны, боевики из группировки "Джейш аль-Ислам", а с другой - члены "Фатх аль-Ислам".

"Погибли не менее 15 боевиков из группировки "Джейш эль-Ислам" и 23 их противника", - отмечают издания.

При этом среди жертв числятся также двое мирных жителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]