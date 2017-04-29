Зидан может давать советы о футболе, но не о политике, считает Ле Пен

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не удивлена, что известный французский футболист Зинедин Зидан призывает поддерживать ее соперника во втором туре выборов Эмманюэля Макрона.
"Учитывая, сколько он (З.Зидан - ИФ) зарабатывает, я не удивлена", - сказала М.Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
"Предполагаю, что у Зинедина Зидана достаточно финансового капитала, поэтому ему важно, чтобы выборы выиграл Макрон, и чтобы он смог сохранить свои богатства, полученные за свой талант", - добавила кандидат.
При этом она отметила, что вряд ли З.Зидан может давать советы в политике.
"Это его мнение. Что вы хотите, чтобы я сказала, - он может давать советы в футболе, он в этом хорош, но насчет политики я не уверена", - сказала М.Ле Пен.
Ранее в пятницу З.Зидан призвал французов "максимально избегать" партию "Национальный фронт", лидером которой до недавнего времени являлась М.Ле Пен.
На этой неделе она сообщила, что временно отходит от дел в партии. М.Ле Пен объяснила это решение тем, что президент Франции должен объединить всех французов, вне зависимости от их политических предпочтений.
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