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СНГ 29.04.2017 10:42

Жертвами оползня на юге Киргизии стали 24 человека - МЧС республики

Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Киргизии, погибли, по предварительным данным, 24 человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.

По данным пресс-службы, в 7:00 (4:00 мск) в Узгенском районе в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

"Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

Представитель пресс-службы добавил, что в настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЮГ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]