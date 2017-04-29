Президент Киргизии поручил принять меры в связи с оползнем на юге республики

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода мощного оползня в Узгенском районе Ошской области и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам сотрудника пресс-службы, по поручению главы государства на место чрезвычайной ситуации в село Аю сельской управы Зергер Узгенского района Ошской области вылетел министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

"Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода оползня и оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших", - сказали в пресс-службе президента Киргизии.

В свою очередь в пресс-службе МЧС Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. Спасатели не исключают, что могут найти живых под массой земли, сошедшей рано утром в субботу на 11 домов в селе Аю. Работами руководит глава МЧС К.Боронов.

"Оползень накрыл 11 домов, четыре из них пустовали, в семи домах проживали 24 человека, в том числе малолетнике дети и старики", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все жители в марте получили предупреждение о необходимости отселиться в безопасный район, так как существовала высокая вероятность сход оползня в этом районе, но переселились только жители четырех домов.

В пресс-службе сообщили, что под массой земли объемом 1 млн кубометров остались 24 человека.