Президент Алиев принял бывшего премьер-министра Катара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара Шейха Хамада бен Джасим бен Джабер Аль Тани, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества между двумя странами в сферах воздушного транспорта, туризма, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, совместных инвестиций, отметили важность расширения двусторонних азербайджано-катарских связей.
А.Ахундов
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