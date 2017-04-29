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Внешняя политика 29.04.2017 10:52

Президент Алиев принял бывшего премьер-министра Катара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара Шейха Хамада бен Джасим бен Джабер Аль Тани, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества между двумя странами в сферах воздушного транспорта, туризма, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, совместных инвестиций, отметили важность расширения двусторонних азербайджано-катарских связей.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАТАР, ЭКС/ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]