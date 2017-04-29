Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем

Азербайджанские и европейские парламентарии в начале мая обсудят новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое планируют подписать Баку и Брюссель, отмечается в сообщении Милли Меджлиса (парламент Азербайджана).

Обсуждения состоятся в рамках 14-й пленарной сессии комитета по парламентскому сотрудничеству Азербайджан – ЕС. Для участия в сессии группа азербайджанских депутатов 1-4 мая будет находиться с визитом в Брюсселе. В состав делегации войдут сопредседатель комитета Джаваншир Фейзиев, а также Камран Байрамов, Азер Керимли, Эльшад Гасанов и Эльман Насиров.

Парламентарии обсудят пути углубления связей между Баку и Брюсселем и ряд других вопросов. Участники сессии примут совместное заявление и подготовят рекомендации.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Ахундов