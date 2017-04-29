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Внешняя политика 29.04.2017 12:14

Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем

Азербайджанские и европейские парламентарии в начале мая обсудят новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое планируют подписать Баку и Брюссель, отмечается в сообщении Милли Меджлиса (парламент Азербайджана).

Обсуждения состоятся в рамках 14-й пленарной сессии комитета по парламентскому сотрудничеству Азербайджан – ЕС. Для участия в сессии группа азербайджанских депутатов 1-4 мая будет находиться с визитом в Брюсселе. В состав делегации войдут сопредседатель комитета Джаваншир Фейзиев, а также Камран Байрамов, Азер Керимли, Эльшад Гасанов и Эльман Насиров.

Парламентарии обсудят пути углубления связей между Баку и Брюсселем и ряд других вопросов. Участники сессии примут совместное заявление и подготовят рекомендации.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПАРЛАМЕНТАРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]