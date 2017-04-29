Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", в субботу миновала Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

При этом два корабля Морских сил Самообороны Японии, которые с 23 апреля проводили совместные маневры с этой авианосной группой, завершили учения и отделились от остальных кораблей.

Телеканал напоминает, что по поступавшей ранее информации авианосная группа США и ВМС Южной Кореи запланировали учения на конец апреля.

В то же время Эн-эйч-кей напоминает, что в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал Си-Эн-Эн в свою очередь сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.