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Дальнее зарубежье 29.04.2017 12:33

Группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" прибыла в акваторию Японского моря

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", в субботу миновала Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

При этом два корабля Морских сил Самообороны Японии, которые с 23 апреля проводили совместные маневры с этой авианосной группой, завершили учения и отделились от остальных кораблей.

Телеканал напоминает, что по поступавшей ранее информации авианосная группа США и ВМС Южной Кореи запланировали учения на конец апреля.

В то же время Эн-эйч-кей напоминает, что в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал Си-Эн-Эн в свою очередь сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, АВИАНОСЕЦ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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