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Дальнее зарубежье 29.04.2017 13:10

МИД РФ: очередные межсирийские переговоров в Женеве могут состояться во второй половине мая

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в 20-х числах мая, до этого спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Москву, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, определена ли дата межсирийских переговоров в Женеве, М.Богданов сказал: "Пока нет, но исходили из того, что де Мистура определится, предложит даты нового женевского раунда по итогам четвертой встречи в Астане".

"Были мысли, что он заедет в ряд стран, столиц, проведет необходимые контакты, не исключаю, что он захочет к нам приехать. В любом случае были от де Мистуры идеи о том, что нужно сделать после Астаны, но до начала Рамадана. Примерно значит середина мая, начало двадцатых чисел, но это ориентировочно", - добавил он.

Замглавы МИД РФ уточнил, что С.де Мистура может посетить Москву "перед Женевой".

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]