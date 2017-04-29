МИД РФ: очередные межсирийские переговоров в Женеве могут состояться во второй половине мая

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в 20-х числах мая, до этого спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Москву, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, определена ли дата межсирийских переговоров в Женеве, М.Богданов сказал: "Пока нет, но исходили из того, что де Мистура определится, предложит даты нового женевского раунда по итогам четвертой встречи в Астане".
"Были мысли, что он заедет в ряд стран, столиц, проведет необходимые контакты, не исключаю, что он захочет к нам приехать. В любом случае были от де Мистуры идеи о том, что нужно сделать после Астаны, но до начала Рамадана. Примерно значит середина мая, начало двадцатых чисел, но это ориентировочно", - добавил он.
Замглавы МИД РФ уточнил, что С.де Мистура может посетить Москву "перед Женевой".
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