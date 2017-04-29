Благополучие граждан ЕС и Великобритании обязано быть главным приоритетом при реализации Brexit - Туск

Права граждан ЕС и Великобритании должны находиться в центре внимания в ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС и последующего осуществления Brexit, заявил в субботу журналистам председатель Европейского Совета Дональд Туск.
"Мы нуждаемся в твердых гарантиях для всех граждан и для членов их семей, на которых окажет влияние Brexit, на обеих сторонах (ЕС и Великобритании - ИФ). Это должно быть приоритетом номер один ", - сказал он.
В ЕС уже подготовлен список прав граждан, которые должны быть гарантированы в процессе Brexit, отметил он.
По словам Д.Туска, при этом переговоры про Brexit должны вестись в чистосердечной, но твердой манере.
"И наконец, мы, 27 стран ЕС, должны оставаться едиными. Только тогда мы сможем завершить переговоры, что означает: наше единство отвечает также и интересам Соединенного Королевства", - сказал он.
"В будущем мы хотим близких и крепких отношений с Соединенным Королевством. По поводу этого нет вообще никаких вопросов", - добавил он.
Как сообщалось ранее, главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.
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