Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", и ВМС Южной Кореи в субботу приступили к совместным учебным маневрам в акватории Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ.

"Маневры проходят в продолжение морских учений, которые проходили с участием обеих стран (Южной Кореи и США - ИФ) в минувший вторник в Желтом море. Их цель - сдерживать провокации Северной Кореи и укреплять боеготовность альянса Южной Кореи и США", - приводят СМИ заявление южнокорейских ВМС.

Ожидается, что учения сконцентрируются на отработке задач по обнаружению, отслеживанию и перехвату межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР.

Точный график учений для СМИ обнародован не был.

Авианосная группа ВМС США ранее провела учения с кораблями Морских сил самообороны Японии.

Ранее в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание. Американский телеканал Си-Эн-Эн в свою очередь сообщал со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.