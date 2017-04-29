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Дальнее зарубежье 29.04.2017 15:10

Группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" и Южная Корея приступили к учениям в Японском море - СМИ

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", и ВМС Южной Кореи в субботу приступили к совместным учебным маневрам в акватории Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ.

"Маневры проходят в продолжение морских учений, которые проходили с участием обеих стран (Южной Кореи и США - ИФ) в минувший вторник в Желтом море. Их цель - сдерживать провокации Северной Кореи и укреплять боеготовность альянса Южной Кореи и США", - приводят СМИ заявление южнокорейских ВМС.

Ожидается, что учения сконцентрируются на отработке задач по обнаружению, отслеживанию и перехвату межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР.

Точный график учений для СМИ обнародован не был.

Авианосная группа ВМС США ранее провела учения с кораблями Морских сил самообороны Японии.

Ранее в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание. Американский телеканал Си-Эн-Эн в свою очередь сообщал со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, МОРЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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