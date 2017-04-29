Дискуссий о роли НАТО в урегулировании ситуации вокруг КНДР пока не было - Столтенберг

Какие-либо обсуждения по поводу возможного участия НАТО в решении проблемы КНДР пока что не проводились, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию "Вельт ам Зонтаг".
"На прошлой неделе я пробыл много часов в Белом доме, и я могу заверить вас, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", - сказал он.
При этом Й.Столтенберг выступил с резкой критикой в адрес политики КНДР.
"Северная Корея дестабилизирует своим поведением весь регион. НАТО осуждает неприкрытые и непрекращающиеся нарушения Пхеньяном резолюций ООН", - добавил он.
Как сообщалось, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.
Американский телеканал Си-Эн-Эн сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.
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