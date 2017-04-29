Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 12° 22° 2 Май 14° 23° 3 Май 14° 25°

Дальнее зарубежье 29.04.2017 15:50

Дискуссий о роли НАТО в урегулировании ситуации вокруг КНДР пока не было - Столтенберг

Какие-либо обсуждения по поводу возможного участия НАТО в решении проблемы КНДР пока что не проводились, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию "Вельт ам Зонтаг".

"На прошлой неделе я пробыл много часов в Белом доме, и я могу заверить вас, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", - сказал он.

При этом Й.Столтенберг выступил с резкой критикой в адрес политики КНДР.

"Северная Корея дестабилизирует своим поведением весь регион. НАТО осуждает неприкрытые и непрекращающиеся нарушения Пхеньяном резолюций ООН", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал Си-Эн-Эн сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, КНДР, РОЛЬ


Похожие новости


Турция имеет право преследовать подозреваемых в участии в попытке госпереворота - Столтенберг Столтенберг вновь призвал к поиску политического выхода из кризиса на Украине Отношения с РФ будут одной из главных тем в ходе майского саммита НАТО - Столтенберг Виновные в химической атаке в Сирии должны быть привлечены к ответственности - генсек НАТО Генсек НАТО планирует в конце мая посетить Грузию - премьер Квирикашвили Столтенберг призывает Германию больше инвестировать в безопасность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]