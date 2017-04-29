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Дальнее зарубежье 29.04.2017 16:11

Палестино-израильскому урегулированию требуется новый "политический горизонт" - глава МИД Иордании

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявляет о необходимости дополнительных усилий по решению палестино-израильского конфликта.

"Нам необходимо открыть новый политический горизонт, который позволил бы, наконец, сформировать независимое палестинское государство, которое жило бы в мире бок о бок с израильским государством", - сказал он в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что последний саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) был посвящен вопросу палестино-израильского урегулирования, и на нем была подтверждена приверженность стран арабской мирной инициативе.

"Чтобы Израиль мог жить в мире с арабами, необходимо, чтобы он покинул территории, которые были оккупированы после 1967 года. Если это осуществится, арабские страны будут готовы дать гарантии безопасности Израилю", - добавил министр.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, МИД, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]