Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявляет о необходимости дополнительных усилий по решению палестино-израильского конфликта.

"Нам необходимо открыть новый политический горизонт, который позволил бы, наконец, сформировать независимое палестинское государство, которое жило бы в мире бок о бок с израильским государством", - сказал он в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что последний саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) был посвящен вопросу палестино-израильского урегулирования, и на нем была подтверждена приверженность стран арабской мирной инициативе.

"Чтобы Израиль мог жить в мире с арабами, необходимо, чтобы он покинул территории, которые были оккупированы после 1967 года. Если это осуществится, арабские страны будут готовы дать гарантии безопасности Израилю", - добавил министр.