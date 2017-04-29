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Дальнее зарубежье 29.04.2017 16:31

Японский премьер хочет сотрудничать с РФ и Китаем для урегулирования проблемы КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе поездки в Великобританию заявил, что последнее ракетное испытание КНДР представляет угрозу для Японии и всего мира, и подверг критике действия Пхеньяна.

"Мир стоит перед большой опасностью для его стабильности и процветания. Несмотря на громкие предупреждения мирового сообщества, КНДР вновь осуществила ракетный запуск. Это представляет огромную опасность для нашей страны, и такого решительно нельзя допускать. Я решительно осуждаю (действия КНДР - ИФ)", - сказал он журналистам.

При этом премьер заявил о желательности сотрудничества с Россией и КНР по проблеме КНДР.

"Нужно всеми силами работать (по этому вопросу - ИФ), тесно сотрудничая с Китаем, Россией и другими странами, которые имеют влияние на КНДР", - сказал премьер.

Он добавил, что также рассчитывает на содействие США и СБ ООН, и что политика Пхеньяна, продолжающего ракетные пуски и разработку ядерного оружия, является "вызовом" мировому сообществу.

Как сообщалось, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал Си-Эн-Эн сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КНДР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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