Японский премьер хочет сотрудничать с РФ и Китаем для урегулирования проблемы КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе поездки в Великобританию заявил, что последнее ракетное испытание КНДР представляет угрозу для Японии и всего мира, и подверг критике действия Пхеньяна.

"Мир стоит перед большой опасностью для его стабильности и процветания. Несмотря на громкие предупреждения мирового сообщества, КНДР вновь осуществила ракетный запуск. Это представляет огромную опасность для нашей страны, и такого решительно нельзя допускать. Я решительно осуждаю (действия КНДР - ИФ)", - сказал он журналистам.

При этом премьер заявил о желательности сотрудничества с Россией и КНР по проблеме КНДР.

"Нужно всеми силами работать (по этому вопросу - ИФ), тесно сотрудничая с Китаем, Россией и другими странами, которые имеют влияние на КНДР", - сказал премьер.

Он добавил, что также рассчитывает на содействие США и СБ ООН, и что политика Пхеньяна, продолжающего ракетные пуски и разработку ядерного оружия, является "вызовом" мировому сообществу.

Как сообщалось, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал Си-Эн-Эн сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.