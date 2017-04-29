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Дальнее зарубежье 29.04.2017 16:51

Франция поможет ЕС вести переговоры по Brexit, исходя из интересов единой Европы - Олланд

Цель саммита ЕС в составе 27 государств, собравшегося в Брюсселе, гарантировать единство Европы в связи с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза, заявил в субботу журналистам президент Франции Франсуа Олланд по прибытии на заседание Европейского Совета.

"И я полностью доверяю той работе, которая была проведена, я ее приветствую. Она позволит Европе быть единой. Произойдет то, что называют Brexit. По нему будут вестись переговоры о наилучших интересах Европы. И Франция примет в этом свое участие с целью поддержать эти шаги, чтобы Соединенное Королевство могло уйти на наилучших для Европы условиях", - сказал Ф.Олланд.

Он отметил, что "будет цена для Соединенного Королевства за сделанный выбор". "Не следует поступать так, чтобы это имело характер наказания, но в то же время ясно, что Европа будет защищать свои интересы и что у Соединенного Королевства будет более плохая позиция завтра вне (объединенной - ИФ) Европы, чем сегодня в Европе", - отметил глава французского государства.

По его словам, Европа должна подать сигнал о вере в будущее и о том, что единая Европа - это решение, а не череда проблем.

"Европа должна показать, что она является шансом для стран, которые в нее входят, и что она гарантия для мира и выгода для экономики, а также, что она может обеспечить выравнивание в плане социальном. При таких условиях народы могут найти в Европе гарантии и защиту, которых не хватает сегодня", - уверен Ф.Олланд.

"Выбор, который предстоит сделать в воскресенье, 7 мая, (день второго тура президентских выборов во Франции - ИФ), покажет, предстоит ли французам, не просто глобально, но индивидуально опасаться выхода из Европейского союза. Они выиграют, оставшись в Европейском союзе. С этой точки зрения, выборы 7 мая - это европейский выбор", - заключил французский президент.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, САММИТ, BREXIT


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