В рамках Brexit важно, прежде всего, уделить внимание человеческому измерению - премьер Люксембурга

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель считает, что в процессе выхода Великобритании из Европейского союза необходимо, прежде всего, уважать человеческие и социальные ценности, это касается как граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, так и британцев, проживающих в Евросоюзе.
"Я думаю, что в интересах всех найти решение, при котором не наносится ущерб человеческим и социальным ценностям, и быстро ответить на вопросы, которыми ежедневно задаются люди, но также и служащие, которые напряженно трудятся. Не надо забывать о том, какое будущее ждет служащих, кто будет платить им пенсию", - заявил в субботу глава люксембургского правительства по прибытии на заседание Европейского Совета в составе 27 государств ЕС, посвященного Brexit.
По его словам, необходимо быстро обсудить "человеческие, личные вопросы, которые задают себе граждане каждый день".
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