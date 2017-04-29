В рамках Brexit важно, прежде всего, уделить внимание человеческому измерению - премьер Люксембурга

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель считает, что в процессе выхода Великобритании из Европейского союза необходимо, прежде всего, уважать человеческие и социальные ценности, это касается как граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, так и британцев, проживающих в Евросоюзе.

"Я думаю, что в интересах всех найти решение, при котором не наносится ущерб человеческим и социальным ценностям, и быстро ответить на вопросы, которыми ежедневно задаются люди, но также и служащие, которые напряженно трудятся. Не надо забывать о том, какое будущее ждет служащих, кто будет платить им пенсию", - заявил в субботу глава люксембургского правительства по прибытии на заседание Европейского Совета в составе 27 государств ЕС, посвященного Brexit.

По его словам, необходимо быстро обсудить "человеческие, личные вопросы, которые задают себе граждане каждый день".