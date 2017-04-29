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Дальнее зарубежье 29.04.2017 17:50

ЕС надеется на дружественные отношения с Британией после Brexit, но не хочет забывать и о собственных интересах - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу журналистам, что в ЕС считают нужным сохранить добрососедские связи с Великобританией после Brexit, однако не намерены поступаться благополучием оставшихся 27 стран-членов ЕС.

"В будущем мы хотим хороших отношений с Британий, однако мы, в качестве 27 стран (ЕС - ИФ), также хотим вместе отстаивать наши интересы", - сказала она в Брюсселе.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]