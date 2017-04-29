ЕС надеется на дружественные отношения с Британией после Brexit, но не хочет забывать и о собственных интересах - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу журналистам, что в ЕС считают нужным сохранить добрососедские связи с Великобританией после Brexit, однако не намерены поступаться благополучием оставшихся 27 стран-членов ЕС.

"В будущем мы хотим хороших отношений с Британий, однако мы, в качестве 27 стран (ЕС - ИФ), также хотим вместе отстаивать наши интересы", - сказала она в Брюсселе.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.