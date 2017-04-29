Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 12° 22° 2 Май 14° 23° 3 Май 14° 25°

Дальнее зарубежье 29.04.2017 18:09

Единство ЕС в вопросе Brexit не направлено против Великобритании - главный переговорщик Евросоюза

Собравшийся в Брюсселе чрезвычайный Европейский Совет в составе 27 государств по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза очень важен для команды переговорщиков, заявил координатор переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Мы готовы. Это также чрезвычайный совет, который знаменует ясное единство 27-ми. Это единство не направлено против Соединенного Королевства. Я даже думаю, что оно в его интересах", - сказал М.Барнье журналистам по прибытии в субботу на саммит ЕС в Брюсселе.

По его словам, это единство показывает, что страны ЕС вместе решают, как им "оставаться вместе надолго".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, BREXIT, САММИТ


Похожие новости


Лидеры ЕС единогласно одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit Прежде чем обсуждать будущие отношения с Великобританией, надо четко разобраться с порядком ее выхода из ЕС - Туск Приоритетом переговоров по Brexit будут права граждан - представитель Еврокомиссии Лондон потеряет от выхода из Евросоюза больше, чем ЕС - Могерини Глава Еврокомиссии считает, что переговоры по Brexit начнутся после выборов 8 июня в Великобритании ЕС будет обсуждать будущие отношения с Великобританией только после урегулирования условий "развода" - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]