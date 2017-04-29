Единство ЕС в вопросе Brexit не направлено против Великобритании - главный переговорщик Евросоюза

Собравшийся в Брюсселе чрезвычайный Европейский Совет в составе 27 государств по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза очень важен для команды переговорщиков, заявил координатор переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье.
"Мы готовы. Это также чрезвычайный совет, который знаменует ясное единство 27-ми. Это единство не направлено против Соединенного Королевства. Я даже думаю, что оно в его интересах", - сказал М.Барнье журналистам по прибытии в субботу на саммит ЕС в Брюсселе.
По его словам, это единство показывает, что страны ЕС вместе решают, как им "оставаться вместе надолго".
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