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Дальнее зарубежье 29.04.2017 18:28

Лидеры ЕС единогласно одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit

Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе единогласно высказались в поддержку выработанных директив для переговоров с Британией по поводу ее выхода из состава ЕС (Brexit), говорится в сообщении на странице председателя Европейского Совета Дональда Туска в "Твиттере".

"Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов", - написал он.

Западные СМИ отмечают, что это решение стало беспрецедентной демонстрацией единства ЕС в преддверии переговоров с Лондоном.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПРИНЦИПЫ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]