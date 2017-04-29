Лидеры ЕС единогласно одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit

Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе единогласно высказались в поддержку выработанных директив для переговоров с Британией по поводу ее выхода из состава ЕС (Brexit), говорится в сообщении на странице председателя Европейского Совета Дональда Туска в "Твиттере".
"Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов", - написал он.
Западные СМИ отмечают, что это решение стало беспрецедентной демонстрацией единства ЕС в преддверии переговоров с Лондоном.
Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту
Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Шарапова не пробилась в финал теннисного турнира в Штутгарте
Делегация из 107 человек из Иордании примет участие в Исламиаде в Баку
Россиянин Уелданов осужден в Азербайджане на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»