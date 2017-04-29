ЕС будет действовать на переговорах по Brexit в интересах граждан

Решение Соединенного Королевства покинуть ЕС создает неопределенность, которая может привести к сбоям как в Великобритании, так и в других странах союза, говорится в тексте руководящих принципов по Brexit, принятом на саммите 27 государств ЕС в субботу в Брюсселе.

"Граждане, которые построили свою жизнь на основе прав, вытекающих из британского членства в ЕС, сталкиваются с перспективой потерять эти права. Предприятия и другие заинтересованные стороны потеряют предсказуемость и определенность, которые присущи законодательству ЕС. Это также окажет влияние на государственные органы", - говорится в документе Европейского Совета.

"Имея это в виду, мы должны действовать в соответствии с поэтапным подходом, уделяя приоритетное внимание упорядоченному уходу (Великобритании - ИФ). Национальные власти, предприятия и другие заинтересованные стороны должны предпринять все необходимые шаги для подготовки к последствиям выхода Соединенного Королевства", - отмечается в руководящих принципах.

На протяжении этих переговоров, объявлено в Брюсселе, союз будет сохранять единство и действовать как единое целое с целью достижения справедливого и равноправного результата для всех государств-членов и в интересах своих граждан. Он будет конструктивным и будет стремиться найти соглашение.

"Это отвечает интересам обеих сторон. Союз будет прилагать большие усилия для достижения этого результата, но он подготовит себя к тому, чтобы справиться с ситуацией, даже если переговоры потерпят неудачу", - подчеркивают 27 государств ЕС.

В документе сообщается, что руководящие принципы "определяют основу для переговоров в соответствии со статьей 50" договора о Европейском союзе и "излагают общие позиции и принципы, которым будет следовать союз на протяжении переговоров.

В основных принципах, изложенных в документе, Европейский Совет заявляет, что "любое соглашение с Соединенным Королевством должно основываться на балансе прав и обязанностей и обеспечивать равные условия". "Сохранение целостности единого рынка исключает участие на основе межотраслевого подхода. Не являющийся членом союза и не выполняющий тех же обязательств, что и член ЕС, не может иметь одинаковые права и пользоваться теми же преимуществами, что и член ЕС", - гласит документ.

Европейский Совет "приветствует признание британским правительством того, что четыре свободы единого рынка неразделимы". Союз сохранит свою автономию в том, что касается принятия решений, а также роли Суда Европейского союза.

Принципы предусматривают, что переговоры по статье 50 договора будут проводиться "в условиях транспарентности и в виде единого пакета". "В соответствии с принципом, что ничего не согласовано до тех пор, пока все не будет согласовано, отдельные пункты не могут быть урегулированы отдельно", - объясняется в документе Евросовета.

"Союз будет подходить к переговорам с едиными позициями и будет взаимодействовать с Соединенным Королевством исключительно по каналам, изложенным в этих руководящих принципах и в директивах переговоров. Чтобы не подрывать позиции союза, не будет никаких отдельных переговоров между отдельными государствами-членами и Соединенным Королевством по вопросам, касающимся выхода Соединенного Королевства из союза", - объясняется в принятых саммитом принципах.

В разделе о поэтапности переговоров говорится, что первый этап переговоров будет направлен на обеспечение как можно большей ясности и юридической определенности для граждан, предприятий, заинтересованных сторон и международных партнеров в отношении непосредственных последствий выхода Соединенного Королевства из Союза.

На этом этапе предполагается урегулировать вопрос освобождения Соединенного Королевства от всех прав и обязанностей, которые вытекают из обязательств, взятых в качестве государства-члена ЕС.

Общее понимание рамок будущих отношений сторон должно быть определено на втором этапе переговоров в рамках статьи 50 договора о ЕС.

В документе сообщается, что "двухлетний срок (переговоров - ИФ), указанный в статье 50 о договоре, истекает 29 марта 2019 года".

Руководящие принципы также предусматривают разделы об упорядоченном выходе Великобритании, о предварительных и подготовительных обсуждениях структуры будущих отношений между союзом и Соединенным Королевством, о "принципе искреннего сотрудничества при соблюдении всех прав и обязанностей до выхода Великобритании, о процедурных механизмах переговоров согласно статье 50.