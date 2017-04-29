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Дальнее зарубежье 29.04.2017 19:11

Вклад России необходим для решения мировых проблем - премьер Японии

Конструктивный вклад России является неотъемлемым элементом процесса урегулирования международных проблем, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Для решения международных проблем необходимо конструктивное участие России", - сказал премьер журналистам во время поездки по Великобритании.

При этом он упомянул, что обсуждал проблемы КНДР и Сирии во время визита на этой неделе в Москву.

"Что касается КНДР, мы с Путиным согласились, что нужно настоятельно требовать (от КНДР - ИФ) соблюдать резолюции СБ ООН, прекратить опасные провокационные действия и проявлять сдержанность", - отметил С.Абэ.

В то же время он сказал, что при настоящих условиях возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова невозможно.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]