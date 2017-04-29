Вклад России необходим для решения мировых проблем - премьер Японии

Конструктивный вклад России является неотъемлемым элементом процесса урегулирования международных проблем, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Для решения международных проблем необходимо конструктивное участие России", - сказал премьер журналистам во время поездки по Великобритании.

При этом он упомянул, что обсуждал проблемы КНДР и Сирии во время визита на этой неделе в Москву.

"Что касается КНДР, мы с Путиным согласились, что нужно настоятельно требовать (от КНДР - ИФ) соблюдать резолюции СБ ООН, прекратить опасные провокационные действия и проявлять сдержанность", - отметил С.Абэ.

В то же время он сказал, что при настоящих условиях возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова невозможно.