Успех переговоров по Brexit зависит от позиции Лондона в отношении обеспечения прав граждан ЕС - Туск

Переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit) необходимы в том числе, гарантии Лондона в области соблюдения прав граждан ЕС на британской территории, заявил в субботу председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Чтобы добиться существенного прогресса (в переговорах - ИФ), мы нуждаемся в решительной реакции британской стороны. Я хочу заверить, что как только Соединенное Королевство предложит реальные гарантии для наших граждан, мы вскоре найдем решение", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Он подчеркнул, что стороны нуждаются в "реальных гарантиях" прав граждан ЕС в Великобритании и британцев на территории ЕС.

По словам Д.Туска, процедура Brexit затронет порядка 4,5 млн человек в ЕС и Великобритании.

Д.Туск отметил, что прежде чем начать обсуждение будущих отношений между Брюсселем и Лондоном стороны должны добиться успехов по проблеме обеспечения прав граждан ЕС и Великобритании, по финансовым вопросам и вопросе границ в Ирландии.

Он добавил, что сроки начала переговоров о будущих отношениях ЕС и Великобритании называть еще рано.