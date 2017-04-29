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Дальнее зарубежье 29.04.2017 20:12

Саммит ЕС продемонстрировал единство 27 государств - Юнкер

На саммите 27 государств ЕС в Брюсселе в субботу впечатляющим было единство государств союза, заявил на пресс-конференции после Европейского Совета, посвященного Brexit, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это не показное единство, это настоящая общая решимость проявилась в нашей работе сегодня", - заверил глава Европейской комиссии.

По его словам, необходимо сначала урегулировать детали ухода Великобритании, "условия развода, если хотите". Это, в первую очередь, уточнил Ж.-К.Юнкер, права 4,5 млн граждан, проживающих в Великобритании и на Европейском материке.

"Речь не идет о нескольких общих принципах, речь идет о настоящих гарантиях, которые надо дать европейским гражданам, в чьих биографиях голосование по Brexit отразилось иногда очень трагическим образом. Поэтому надо всерьез воспринять заботы и проблемы тех, кого это затронуло", - сказал Ж.-К.Юнкер.

На определенном этапе будет проанализировано, достигнут ли достаточный прогресс по всему, что касается первой фазы переговоров, продолжил председатель Европейской комиссии. Он отметил, что не может быть параллельных переговоров одновременно о выходе Великобритании из ЕС и о будущих отношениях сторон.

"Мы сначала урегулируем проблемы, порожденные уходом Соединенного Королевства", - добавил Ж.-К.Юнкер.

"Настоящие переговоры начнутся после 8 июня, то есть после выборов в Соединенном Королевстве", - напомнил глава Еврокомиссии.

Он пообещал сложные, несмотря на достигнутое единство 27-и, переговоры, но ЕС "сделает все, чтобы сохранить это единство", которое важно как для союза 27 государств, так и для Великобритании.

"Соединенное Королевство не сможет заключить соглашения с 27-ю, если они будут разобщены. Нужно все сделать для сохранения единства, которое мы доказали сегодня", - считает Ж.-К.Юнкер.

Он также обратил внимание на важность того, чтобы "Соединенное Королевство быстро дало свое согласие по финансовым перспективам".

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Тэги: ЕС, САММИТ, BREXIT, ЮНКЕР


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