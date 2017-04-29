Саммит ЕС продемонстрировал единство 27 государств - Юнкер

На саммите 27 государств ЕС в Брюсселе в субботу впечатляющим было единство государств союза, заявил на пресс-конференции после Европейского Совета, посвященного Brexit, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Это не показное единство, это настоящая общая решимость проявилась в нашей работе сегодня", - заверил глава Европейской комиссии.
По его словам, необходимо сначала урегулировать детали ухода Великобритании, "условия развода, если хотите". Это, в первую очередь, уточнил Ж.-К.Юнкер, права 4,5 млн граждан, проживающих в Великобритании и на Европейском материке.
"Речь не идет о нескольких общих принципах, речь идет о настоящих гарантиях, которые надо дать европейским гражданам, в чьих биографиях голосование по Brexit отразилось иногда очень трагическим образом. Поэтому надо всерьез воспринять заботы и проблемы тех, кого это затронуло", - сказал Ж.-К.Юнкер.
На определенном этапе будет проанализировано, достигнут ли достаточный прогресс по всему, что касается первой фазы переговоров, продолжил председатель Европейской комиссии. Он отметил, что не может быть параллельных переговоров одновременно о выходе Великобритании из ЕС и о будущих отношениях сторон.
"Мы сначала урегулируем проблемы, порожденные уходом Соединенного Королевства", - добавил Ж.-К.Юнкер.
"Настоящие переговоры начнутся после 8 июня, то есть после выборов в Соединенном Королевстве", - напомнил глава Еврокомиссии.
Он пообещал сложные, несмотря на достигнутое единство 27-и, переговоры, но ЕС "сделает все, чтобы сохранить это единство", которое важно как для союза 27 государств, так и для Великобритании.
"Соединенное Королевство не сможет заключить соглашения с 27-ю, если они будут разобщены. Нужно все сделать для сохранения единства, которое мы доказали сегодня", - считает Ж.-К.Юнкер.
Он также обратил внимание на важность того, чтобы "Соединенное Королевство быстро дало свое согласие по финансовым перспективам".
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту
Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Шарапова не пробилась в финал теннисного турнира в Штутгарте
Делегация из 107 человек из Иордании примет участие в Исламиаде в Баку
Россиянин Уелданов осужден в Азербайджане на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»