Юнкер призвал французов перед вторым туром выборов не отказываться от единой Европы

Франция всегда была участником европейского строительства, и ей не пристало отказываться от этой роли, заявил в субботу в Брюсселе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я бы только сказал французам (но выбирать им), чтобы они оставались французами, чтобы они не отказывались от великого национального устремления Франции, каковым всегда было строительство Европы. Все президенты, включая 4-ю Республику, делали все, чтобы продвигать европейскую интеграцию", - напомнил глава Еврокомиссии, оговорившись, что всегда испытывает противоречивые чувства, когда приходится высказываться в рамках тех или иных предвыборных дебатов.

Его попросили прокомментировать ситуацию с участием во втором туре французских выборов кандидата "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из Евросоюза - Frexit.

"Сейчас не время разъединять то, что было так трудно соединить", - сказал Ж.-К.Юнкер.