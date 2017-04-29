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Дальнее зарубежье 29.04.2017 20:34

Юнкер призвал французов перед вторым туром выборов не отказываться от единой Европы

Франция всегда была участником европейского строительства, и ей не пристало отказываться от этой роли, заявил в субботу в Брюсселе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я бы только сказал французам (но выбирать им), чтобы они оставались французами, чтобы они не отказывались от великого национального устремления Франции, каковым всегда было строительство Европы. Все президенты, включая 4-ю Республику, делали все, чтобы продвигать европейскую интеграцию", - напомнил глава Еврокомиссии, оговорившись, что всегда испытывает противоречивые чувства, когда приходится высказываться в рамках тех или иных предвыборных дебатов.

Его попросили прокомментировать ситуацию с участием во втором туре французских выборов кандидата "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из Евросоюза - Frexit.

"Сейчас не время разъединять то, что было так трудно соединить", - сказал Ж.-К.Юнкер.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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