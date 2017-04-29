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Регион 29.04.2017 20:52

В Кутаиси протестуют против возможного переноса парламента Грузии в Тбилиси

В Кутаиси, втором по величине городе Грузии, в субботу состоялась протестная акция, участники которой выражали недовольство планами правящей партии "Грузинская мечта" по возвращению парламента страны в Тбилиси.

Как сообщают грузинские СМИ, представители оппозиционных партий, а также неправительственных организаций и рядовые граждане собрались в центре города, чтобы призывать политические круги и общественность объединиться для борьбы за то, чтобы парламент оставался в Кутаиси.

Организаторы акции раздавали листовки, призывая граждан присоединиться к большой акции протеста, которая планируется у здания парламента 2 мая. Протестующие также начали сбор подписей против запланированных конституционных поправок.

Согласно проекту, разработанному Государственной конституционной комиссией Грузии, местонахождение парламента уже не будет определено Конституцией. Существующая ныне в ней запись, по которой местом парламента является город Кутаиси, изымается из Основного закона страны.

На протяжении многих лет парламент Грузии заседал в Тбилиси, однако осенью 2012 года, в соответствии с принятой в 2011 году (при правлении "Единого национального движения") поправкой в Конституцию, высший законодательный орган страны переехал в Кутаиси в новое здание, на строительство которого прежней властью было потрачено 340 млн лари (примерно $205 млн по тогдашнему курсу).

Пришедшая в 2012 году к власти коалиция "Грузинская мечта" все это время настаивала на возвращении парламента в Тбилиси, но для принятия конституционных изменений ей не хватало голосов. После выборов 2016 года ситуация изменилась - "Грузинская мечта" получила конституционное большинство, которое, однако, пообещало выслушать и аргументы жителей Кутаиси, недовольных намерением властей лишить их город статуса парламентской столицы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПЕРЕНОС, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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