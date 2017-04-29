Шарапова не пробилась в финал теннисного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в полуфинале WTA в Штутгарте француженке Кристине Младенович.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

В финале француженка сыграет с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и немкой Лаурой Зигемунд.

М.Шарапова выступает в первом турнире после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.