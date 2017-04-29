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Спорт 29.04.2017 21:19

Шарапова не пробилась в финал теннисного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в полуфинале WTA в Штутгарте француженке Кристине Младенович.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

В финале француженка сыграет с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и немкой Лаурой Зигемунд.

М.Шарапова выступает в первом турнире после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШАРАПОВА, ПРОИГРЫШ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]