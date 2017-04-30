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Регион 30.04.2017 09:37

ВБ выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил выделение Грузии кредита в размере 47,2 млн евро в рамках программы развития (Development Policy Operation, DPO2), предусматривающей поддержку осуществляемых в стране реформ.

Как сообщает в субботу представительство ВБ в Грузии, данная программа ориентирована на содействие экономическим реформам в стране, направлена в основном на усиление фискального надзора государственных организаций и улучшение бюджетирования публичной службы, а также на повышение качества социального обслуживания населения.

"Эта программа подтверждает готовность правительства сохранить стабильность макро-фискальной системы и продолжить структурные реформы", - приводятся в пресс-релизе слова регионального директора ВБ на Южном Кавказе Мерси Тембон.

В сообщении отмечается, что программа полностью соответствует задачам, определенным стратегией партнерства между Грузией и ВБ на 2014-2017 годы, в рамках которой республике выделяются финансовые ресурсы в объеме около $1,2 млрд.

"Кредитные средства в размере 47,2 млн евро будут предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) на льготных условиях", - говорится в пресс-релизе.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на финансирование различных проектов составил $2,27 млрд.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЕФОРМЫ, ВБ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]