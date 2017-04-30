ВБ выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил выделение Грузии кредита в размере 47,2 млн евро в рамках программы развития (Development Policy Operation, DPO2), предусматривающей поддержку осуществляемых в стране реформ.
Как сообщает в субботу представительство ВБ в Грузии, данная программа ориентирована на содействие экономическим реформам в стране, направлена в основном на усиление фискального надзора государственных организаций и улучшение бюджетирования публичной службы, а также на повышение качества социального обслуживания населения.
"Эта программа подтверждает готовность правительства сохранить стабильность макро-фискальной системы и продолжить структурные реформы", - приводятся в пресс-релизе слова регионального директора ВБ на Южном Кавказе Мерси Тембон.
В сообщении отмечается, что программа полностью соответствует задачам, определенным стратегией партнерства между Грузией и ВБ на 2014-2017 годы, в рамках которой республике выделяются финансовые ресурсы в объеме около $1,2 млрд.
"Кредитные средства в размере 47,2 млн евро будут предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) на льготных условиях", - говорится в пресс-релизе.
Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на финансирование различных проектов составил $2,27 млрд.
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