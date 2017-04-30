В ЕС удовлетворены пожизненным приговором бывшему президенту Чада Хиссену Хабре

Решение апелляционной палаты чрезвычайного африканского суда, подтверждающее постановление о пожизненном заключении за преступления против человечности, военные преступления и пытки, вынесенное бывшему президенту Чада Хиссену Хабре 30 мая 2016 года, является окончательным завершением исторического процесса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, это "важный прецедент для международного правосудия и борьбы против безнаказанности в Африке, но также и в мире".

"Сенегальские власти (выдавшие суду Х.Хабре - ИФ) показали реальную решимость довести до конца этот процесс, как и ассоциации семей жертв и организация Human Rights Watch", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в субботу в Брюсселе.

В документе сообщается, что ЕС постоянно оказывал поддержку и способствовал вместе с Африканским союзом, Сенегалом и Чадом проведению этого процесса.