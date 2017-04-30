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Дальнее зарубежье 30.04.2017 10:57

Генсек ООН назвал взаимодополняющими женевские и астанинские переговоры по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов обсудил в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ход переговоров по урегулированию в Сирии, сообщается на сайте телеканала "Хабар-24".

"На встрече обсуждалась ситуация в сфере международной безопасности. В частности, министр проинформировал Генсекретаря о ходе Астанинского переговорного процесса по Сирии. Гутерриш выразил свою полную поддержку процессу, считая женевские и астанинские переговоры взаимодополняющими", - говорится на сайте телеканала.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 3-4 мая.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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