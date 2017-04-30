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Дальнее зарубежье 30.04.2017 11:46

Свыше 1 тыс. 200 военнослужащих участвовали в международных военных учениях "Summer Shield" в Латвии

В воскресенье в латвийском Адажи завершаются международные военные учения "Summer Shield XIV", в которых приняли участие более 1 тыс. 200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В учениях, которые проходили с 17 апреля, участвовали представители вооруженных сил Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В этом году на учениях отрабатывались навыки боевой поддержки широкого спектра - взаимодействие артиллерии, ПВО, разведки, защиты от оружия массового поражения, противотанковых систем, военных инженеров, военных медиков и транспортных подразделений.

Учения "Summer Shield" проводятся в Латвии с 2004 года, и изначально их основной задачей была подготовка подразделений латвийской армии для участия в операции коалиционных сил в Ираке. С 2014 года эти маневры входят в список учений НАТО, и участвовать в них может любая страна альянса.

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Тэги: ЛАТВИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]