Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США ситуацию в Сирии и Афганистане

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Нью-Йорке встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает телеканал "Хабар-24".
Стороны обсудили вопросы практической реализации стратегического казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, определенные ранее в ходе телефонного разговора Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа, говорится на сайте телеканала.
"Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой администрацией", - подчеркнул К.Абдрахманов.
Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, Афганистане, иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове.
"Тиллерсон, в свою очередь, особо подчеркнул историческое решение президента Казахстана об отказе от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала", - отмечается в сообщении.
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