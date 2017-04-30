Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США ситуацию в Сирии и Афганистане

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Нью-Йорке встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает телеканал "Хабар-24".

Стороны обсудили вопросы практической реализации стратегического казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, определенные ранее в ходе телефонного разговора Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа, говорится на сайте телеканала.

"Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой администрацией", - подчеркнул К.Абдрахманов.

Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, Афганистане, иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове.

"Тиллерсон, в свою очередь, особо подчеркнул историческое решение президента Казахстана об отказе от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала", - отмечается в сообщении.