Папа римский готов встретиться с Трампом; видит необходимость в стране-посреднике между США и КНДР

Папа римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
"Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - сказал понтифик журналистам в самолете в ходе перелета из Каира в Ватикан.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп посетит Сицилию, где 26-27 мая запланирован ежегодный саммит "большой семерки". При этом Белый дом не уточнил, остановится ли президент в Риме для встречи с понтификом.
Комментируя ситуация вокруг Северной Кореи, глава Святого престола заявил, что для урегулирований отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в качестве посредника.
"В мире так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя - такие, как например, как Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь - это путь переговоров, дипломатического решения", - подчеркнул папа Франциск.
По его словам, "ситуация вокруг ракет (КНДР - ИФ) назревает уже больше года, но теперь, кажется, ситуация стала слишком напряженной".
"Мы говорим о будущем человечества. Сегодня широкомасштабная война уничтожит - я бы не сказал половину человечества - но большую часть человечества, а также культуру, все. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать это" - подытожил понтифик.
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