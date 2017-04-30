Порядка 400 человек привлечены к поиску тел погибших при сходе оползня на юге Киргизии

Около 400 человек задействованы в поисково-спасательной операции на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), поиски тел погибших 24 местных жителей пока не дали результатов, сообщили в воскресение "Интерфаксу" в МЧС Киргизии.
По словам собеседника агентства, поисковые работы возобновились в воскресение утром, но их проведение затрудняется из-за выпавшего ночью в этом районе снега, осадки продолжаются до сих пор.
"На время непогоды операция будет приостановлена, так как осадки не только затрудняют поиски, но и создают риск схода нового оползня", - добавил собеседник агентства.
Представитель МЧС сообщил, что с утра к поисковым работам помимо сотрудников МЧС и военнослужащих Генштаба привлечены солдаты Национальной гвардии Киргизии, сотрудники МВД и местные жители.
"Врачи районной больницы и скорой помощи дежурят на месте стихии круглосуточно, оказывают помощь родственникам погибших", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили "Интерфаксу", что на данный момент семь человек из числа родственников погибших госпитализированы в медучреждения, шестерым из них поставлен диагноз "ситуационный невроз".
"Один из родственников был в субботу госпитализирован с диагнозом "геморрагический инсульт", его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
На месте работают бригады санитарных врачей, которые ведут работу по профилактике инфекционных заболеваний и острых вирусных инфекций.
По предварительным данным, среди 24 погибших значатся девять или 11 детей в возрасте до 14 лет.
Воскресение в Киргизии объявлено днем траура по погибшим под оползнем в Узгенском районе. В МИД Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в здании министерства открыта книга соболезнований, во всех загранучреждениях республики отменены все культурно-праздничные мероприятия, на зданиях приспущены государственные флаги, также открыты книги соболезнований.
Огромный оползень сошел в 06:40 (03:40 мск) 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей.
В селе Аюу проживает 1 тыс. 308 человек, там насчитывается 254 домохозяйств. По данным местных властей за несколько дней до стихийного бедствия местных жителей предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались жить в своих домах.
По данным МЧС, сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село Аюу, является одним из самых опознеопасных участков в республике. В 1995-году в этой сельской управе Зергер под оползнем погибли 58 человек
ВС Армении за сутки нарушили режим прекращения огня 112 раз – МО Азербайджана
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту
Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Путин отметил яркий вклад Киркорова в историю российской эстрады
Оливер Стоун снимает фильм о Путине и считает, что кинолента откроет новую точку зрения для американцев
Восстание машин пока откладывается - Фонд перспективных исследований
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»