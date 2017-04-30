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Это интересно 30.04.2017 13:47

Восстание машин пока откладывается - Фонд перспективных исследований

Выход роботов из-под контроля человека пока неосуществим и остается в сфере интересов фантастов, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Сегодня это фантазии. Что будет завтра - можно поговорить потом. Надеюсь, у всех хватит ума и здравого смысла решить все задачи так, чтобы из-под контроля человека автоматы не выходили", - сказал И.Денисов, отвечая на вопрос о том, есть ли опасность, что машины станут совершенными и выйдут из-под контроля человека.

Он отметил, что сейчас интеллект машин позволяет решать им лишь узкоспециализированные задачи.

"Эффективных алгоритмов, позволяющих машине самой себе ставить задачи и решать их, пока нет. Хотя работа в этом направлении ведется, в том числе, обучение на примере", - сказал И.Денисов.

Он отметил, что существуют гражданские разработки, за которыми ФПИ наблюдает, которые позволяют научить прибор изготавливать блюдо по рецепту, причем, рецепт показывается машине на экране, а не вводится в виде алгоритма, однако это является узким сегментом умений.

"Бой - это очень сложная задача. Это и движение в марше, и поиск, и обнаружение цели, ее идентификация, определение целесообразности нанесения удара противнику в данный момент", - заявил И.Денисов.

Он уточнил, что сегодня говорить о самостоятельном применении роботами вооружений можно в каких-то исключительных случаях. Например, если речь идет о поражении атакующих ракет, когда система находится в режиме уничтожения всех летящих целей в заданном секторе, в условиях, когда человек физически не способен принять решение.

"Тогда включается автомат, который рассчитывает момент и параметры поражения цели исходя из различных факторов: скорости ветра, окружающей обстановки, имеющихся на атакуемом предмете систем противодействия. Это достаточно сложный автономный аппарат", - сказал И.Денисов.

По его словам, такие же автоматы можно применить в авиации в условиях суперперегрузок и скоростей, превышающих возможности человека. Они смогут рассчитать параметры отделения боеприпасов, наведения на цель, но опять же, цель всегда определяет человек.

"В ту же крылатую ракету с головкой самонаведения вводятся параметры полета, дальше она работает как робот, но выполняет волю человека, а не летит куда хочет", - пояснил И.Денисов.

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Тэги: РОССИЯ, РОБОТЫ, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]